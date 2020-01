Lommelse Verdonschot pakt zilver op BK veldrijden

Laura Verdonschot is tweede geworden op het Belgisch kampioenschap veldrijden in het Antwerpse Sint-Anneke. Ze kwam goed uit de startblokken en leek Cant te kunnen volgen, maar na foutjes in het zand, snelde Cant naar haar elfde Belgische titel op rij. “Ik zal moeten wachten tot Cant op pensioen gaat om Belgisch kampioene te worden.”