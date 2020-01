Oppermachtige Sanne Cant pakt in Antwerpen elfde Belgische titel veldrijden op een rij

Het Belgisch kampioenschap veldrijden bij de vrouwen is voor de elfde keer op een rij gewonnen door Sanne Cant. De 29-jarige Kempense wereldkampioene was op het strand van het Antwerpse Sint-Anneke een klasse te sterk voor haar dichtste belaagsters Laura Verdonschot (tweede) en Ellen Van Loy (derde). Marthe Truyen werd Belgisch kampioene bij de beloften.

Het was Laura Verdonschot die de kopstart nam. Achter haar volgden respectievelijk Ellen Van Loy, Sanne Cant, Loes Sels, Alicia Franck en Karen Verhestraeten. Al vrij vlug kwam er een afscheiding met een kopgroep die vier rensters sterk was. Daar maakten Cant, Sels, Van Loy en Verdonschot deel van uit. Voor de wereldkampioene ging het allemaal te traag. Nog voor de passage aan het ponton muisde zij er vanonder en liet ze de concurrentie in de steek. Wie dacht dat Sanne Cant dan reeds definitief vertrokken was, kwam bedrogen uit. De titelverdedigster moest in een modderstrook plots voet aan grond zetten om niet ten val te komen. Door die hapering van Cant kregen we zo weer drie leidsters: Cant-Van Loy-Verdonschot. Dat drietal trok ook de tweede ronde in, met een voorsprong van vijftien seconden op Loes Sels en reeds een halve minuut voorsprong op Alicia Franck.

Sanne Cant versnelde opnieuw en sloeg weer een kloof. Laura Verdonschot positioneerde zich op stek twee, gevolgd door Ellen Van Loy. Die plaatsen bleven behouden. Zo ook bij het intrekken van de slotronde. Die vatte Sanne Cant aan met een voorgift van 24 seconden op Verdonschot. Ellen Van Loy consolideerde haar derde plaats. Cant nam in de laatste rechte lijn ruim de tijd om het publiek te groeten en mocht zo haar elfde driekleur gaan ophalen.

Met elf Belgische titels verbreekt Sanne Cant het record van Roland Liboton bij de mannen. Voor Cant was het na Sint-Niklaas en Bredene nog maar de derde zege van het seizoen, door de heerschappij van de Nederlandse vrouwen in het veld.

Sanne Cant: "Geen topgevoel vandaag"

Sanne Cant pakte een unieke elf op een rij. "Ik reed al weg in de eerste ronde in een zandpassage, maar miste daarna volledig een spoor in het slijk. Ik geraakte vast in de linten, dus dan dacht ik even: "Oei." In de volgende ronde kon ik echter weer een kloofje slaan, waarmee ik op eigen tempo naar de aankomst kon rijden. Al bij al was dit een comfortabele overwinning, maar een kampioenschap moet altijd gereden worden. Je mag hier ook niet te veel foutjes maken, want da's cruciaal."



"Om de Nederlandse dames te kloppen op het WK moet ik nog beter worden. Ik had vandaag geen topgevoel, maar dat komt misschien omdat ik hier enkel kan verliezen. Dan start je met iets meer spanning. Vanavond trek ik nog naar Spanje. Hopelijk kom ik terug in topvorm. Het wordt alles of niks. Die elf titels zijn heel uniek en het is plezant om dit nu al te hebben bereikt. Ik wil er nog zoveel mogelijk bij. Misschien geraak ik tot bij Katie Compton, die er vijftien heeft gewonnen. Maar dat is nog heel ver weg."

Laura Verdonschot: "Schrijf Cant maar op voor het WK"

Laura Verdonschot werd tweede na de ongenaakbare Cant. "Ik maakte veel fouten in het zand omdat ik nooit uitgerust aan de stroken kon beginnen. Ik zat telkens à bloc. In de eerste ronde moest ik al passen toen Cant een kloofje pakte, maar toen maakte ze nog een foutje. Het ging toch weer te snel, omdat ik geen rustmomenten vond op dit parcours. Al bij al is dit een goede veldrit na een week vol ziekte en antibiotica. Het ponton? Niet meteen een meerwaarde. Ik kon even naar het water loeren, al had ik daar niet veel tijd voor vandaag. De duikers zijn niet in actie moeten komen, da's al goed. De elf van Cant? Ik denk dat ik zal moeten wachten tot ze op pensioen is om Belgisch kampioene te worden. Schrijf Cant maar op voor het WK."