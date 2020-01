Afscheid van Yoshi: “Hij maakte zijn droom waar, zijn organen redden vijf levens”

Lanaken - In een volle Sint-Ursulakerk heeft Lanaken zaterdagvoormiddag afscheid genomen van Yoshi Rousch. “ Na zijn dood heeft hij een twintigtal organen en weefsels afgestaan waarvan vijf levensreddend. Ook al was het zo niet voorzien, toch heeft Yoshi zo zijn droom kunnen verwezenlijken: zieke mensen helpen”, zei pastoor Jos Vanderlee in zijn homilie.

Het was een sobere uitvaartdienst ter ere van Yoshi Rousch. Ook al zong Marco Borsato dat wij voor altijd samen horen of rapte Wiz Khalifa ‘See You Again’. Ook opvallend: veel jonge mensen ...