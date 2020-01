Vriendin van Ludo Van Campenhout: “Ik ben mentaal uitgeput”

Rosalie Bogaard (47) is door een hel gegaan, maar drie dagen nadat haar partner en uittredend N-VA-schepen Ludo Van Campenhout (52) voor de vierde keer is opgenomen voor zijn alcoholverslaving ziet ze het leven opnieuw wat rooskleuriger in. “Natuurlijk ben ik verdrietig en onzeker over de toekomst, maar ik weet dat een opname de enige oplossing was voor Ludo. Het is nu aan hem om zijn problemen aan te pakken, ik kan het nu even niet meer opbrengen. Maar ik blijf positief, zoals ik al die jaren met hem ben geweest. Daarom wil ik mijn verhaal nu delen, dit moment aangrijpen om het taboe over alcoholisme te doorbreken en hopelijk hiermee anderen te helpen.”