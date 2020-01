Neef legt eed af als opvolger sultan van Oman

Oman heeft het niet lang zonder sultan moeten stellen: een dag na het overlijden van sultan Qaboos bin Said al-Said (79) heeft zijn neef Haitham bin Tariq Al Said zaterdag de eed afgelegd. De opvolging van Qaboos veroorzaakte nochtans flink wat kopzorgen in Oman, maar uiteindelijk ging het allemaal snel.