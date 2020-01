Dries Van Langenhove gastspreker op “racistisch” Amerikaans congres

Kamerlid Dries Van Langenhove is in mei een van de sprekers op American Renaissance Conference. Die “openlijk racistische” organisatie is de wereldwijde spreekbuis van nieuw-rechts. Naast Van Langenhove worden ook aanhangers van “raszuiverheid”, witte suprematie en andere nationalisten uitgenodigd. “Ik zou ook ingaan op een uitnodiging van PVDA”, zegt Van Langenhove.