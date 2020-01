Sultan van Oman, die kort in Leuven werd behandeld, is overleden

Sultan Qaboos bin Said al-Said van Oman, die onlangs in Leuven werd behandeld, is op 79-jarige leeftijd overleden. Dat meldt het paleis in Oman via een overlijdensbericht in de staatsmedia zaterdag. Over de oorzaak van het overlijden werd niet gesproken. De autoriteiten hebben drie dagen van rouw afgekondigd en de komende veertig dagen zullen ook alle vlaggen halfstok worden gehangen.