Iraans leger geeft toe dat Oekraïens vliegtuig “per ongeluk” uit de lucht werd geschoten

Het Iraanse leger geeft toe dat de Boeing van Ukraine International Airlines “per ongeluk” werd geraakt. Dat zegt het zaterdagochtend in een communiqué. Volgens het leger is er sprake van een menselijke fout. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif verontschuldigt zich in een tweet bij de nabestaanden van de slachtoffers en biedt hen zijn medeleven aan.