Het duel tussen beide KVK’s, dat is onze match van het weekend, die dus live te volgen zal zijn op www.hbvl.be. Veel meer dan een duel tussen de nummers twaalf en negen van derde amateurs is Beringen-Wellen zaterdag (20.00u) een strijd tussen coaches Nordine Barka (41) en Francis Vanhamel (56). Die laatste was nog ‘meester’ in de lagere school in Beverlo van Barka.