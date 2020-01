“We hebben geen idee wie dit gedaan kan hebben en waarom, maar gelukkig heeft hij het overleefd.” De familie van J.P. (58) uit Liezele is opgelucht nu hij buiten levens­gevaar is. De buschauffeur werd donderdag, tijdens zijn shift aangevallen in Kontich. Hij kreeg tien messteken, maar reed nog ruim 30 kilometer verder.