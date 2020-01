Prins Harry wou naar niemand luisteren

Nu blijkt dat Meghan Markle al naar Canada is vertrokken, probeert de Britse pers te achterhalen hoe het verlangen van Harry en Meghan naar een leven verder weg van de koninklijke familie op zo’n crisis is kunnen uitdraaien. In een reconstructie schetsen ze hoe prins Harry door vader Charles én de Queen is gevraagd om details over zijn toekomstige rol beter uit te werken voor hij het koningshuis deed daveren op zijn grondvesten. En vooral: hoe hij niet heeft geluisterd.