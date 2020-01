Een muisklik verwijderd van een sappige kweeksteak

Het retaillandschap wijzigt snel en ingrijpend, vooral de bakker en de slager om de hoek hebben het moeilijk. Om de vijf dagen verdwijnt in België een zelfstandige slagerij. Daarnaast krijgen slagerijen af te rekenen met een veranderend voedingspatroon in onze maatschappij: ten opzichte van tien geleden consumeren we bijna 25 procent minder vlees. Tegelijkertijd daalt het aantal mensen dat nog voor het beroep kiest jaar na jaar, de sector krijgt zo’n 2.000 vacatures niet ingevuld. Wat betekent dit alles voor het voortbestaan van het slagersvak?