De ‘Popecatepetl’ oftewel de ‘Don Goyo’-vulkaan ten oosten van Mexico City is donderdagochtend uitgebarsten. Het is de tweede grootste vulkaan in Mexico. De Mexicaanse autoriteiten hebben de alertheid verhoogd omdat de vulkanische activiteit steeds groter wordt. De spectaculaire uitbarsting is zowel via een timelapse als infraroodbeelden vastgelegd.