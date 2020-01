De week is spannend afgesloten in ‘Thuis’. Dé vraag die de kijkers al meer dan een week bezighoudt, heeft vrijdagavond eindelijk een antwoord gekregen: wie heeft barvrouw Frederieke vermoord? Tegelijk is ook de situatie tussen Peter en zijn moeder Els geëscaleerd.

Heeft Adil barvrouw Frederieke vermoord tijdens het feestje met oudejaar in Bar Madame of niet? Dat is de vraag die de Thuis-kijker beantwoord zag in de aflevering vrijdagavond. De politie lijkt te denken ...