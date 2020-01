Twee doden bij schietpartij in school in Mexico

Bij een schietpartij in een private basisschool in de stad Coahuila in het noorden van Mexico zijn vrijdag twee mensen om het leven gekomen. Een student opende het vuur en doodde daarbij een leraar en een andere student, aldus het Openbaar Ministerie in Coahuila. Het was aanvankelijk onduidelijk, of de dode student de schutter was. Er zijn ook zes gewonden, vijf studenten en één leraar.