Hasselt -

Vanwege de massale vraag naar tickets is een vijfde concertdatum toegevoegd aan het Schlagerfestival in Hasselt. De vier voorstellingen van vrijdag 27, zaterdag 28, zondag 29 maart en zaterdag 4 april zijn bijna uitverkocht en daarom is nu ook vrijdag 3 april uitgeroepen tot schlageravond in de Ethias Arena.