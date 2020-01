Profel investeert 20 miljoen in machinepark

De Peltse groep Profel, gespecialiseerd in de productie van profielen, ramen en deuren, heeft 20 miljoen euro geïnvesteerd in de automatisering en uitbreiding van zijn machinepark. “We kunnen nu nog sneller en beter inspelen op de vraag van de consument”, zegt CEO Wim Van Den Bossche.

De groep Profel, met hoofdkwartier in Pelt, is de jongste decennia uitgegroeid tot Belgisch marktleider in ramen en deuren. De groep is in handen van de familie Lauwers en is met een omzet van 179 miljoen ...