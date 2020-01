In september 2018 opende Jasmien Lathouwers (25) in As bistro Tuinkaffee. Op de kaart staat voor elk wat wils: van croques, salades, pancakes en pasta’s tot stevige vis- en vleesgerechten.

Jarenlang was Florina in As één van de bekendste tuincentra van Limburg, maar in 2013 gingen de deuren dicht. Bijna anderhalf jaar geleden richtte Jasmien Lathouwers een deel van het ruime, leegstaande ...