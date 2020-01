Beyoncé deelt campagnevideo van nieuwe Ivy Park-lijn

Beyoncé heeft via Instagram de eerste bewegende beelden van haar nieuwe Ivy Park-collectie getoond. Daaruit blijkt dat de kleuren wijnrood en oranje een hoofdrol krijgen in de sportieve lijn, die tot stand kwam in samenwerking met Adidas.

Van leggings en sportieve tops tot hoodies en waterbestendige jassen met een fashion look: de volledige collectie komt aan bod in een video vol bruisende choreografieën. Daarin zit Beyoncé onder meer in een oldtimer met trui met kap en poseert ze sensueel in een body op een fiets.

Queen B deelde al eerder campagnebeelden, maar daarop was nog niet duidelijk dat er volledige outfits aan zitten te komen. De focus lag immers op de accessoires in de collectie, gaande van schoenen, oorbellen, ringen en armbanden. Die sieraden bestaan uit een vergulde merknaam, maar er zitten ook chunky goudkleurige kettingen in het gamma en juwelen met een Adidas-logo.

De ster kondigde in april de samenwerking met de sportgigant aan. Eind 2018 kwam in het nieuws dat Beyoncé haar deal met Topshop stopzette. Haar bedrijf Parkwood kocht de helft van de aandelen terug, die de Britse keten eerder in haar kledinglijn had geïnvesteerd. Dat initiatief kwam er na beschuldigingen van wangedrag aan het adres van CEO Philip Green. Hij zou zich schuldig gemaakt hebben aan grensoverschrijdend gedrag, pesten en racisme.