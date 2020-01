OKRA-centrum zet het nieuwe jaar goed in

Lommel - Trefpunt OKRA-centrum organiseerde voor de eerste maal een nieuwjaarsreceptie voor alle leden in zaal De Volksmacht.

In een heel informele sfeer genoten een 80-tal leden van een natje en een droogje, wensten elkaar de beste wensen voor het nieuwe jaar en luisterden naar de nieuwjaarsbrief van teamleider Stan Bresseleers. Hij had voor iedereen 3 wensen: een sprankelende gezondheid, een even schitterend OKRA-werkjaar als in 2019 (met enkele nieuwe initiatieven) en voor alle medioren, senioren en ouderen een senioren(welzijns)beleid in een aangepaste infrastructuur en met activiteiten overdag ! Ook gewestvoorzitster Jeannine Van Och nam even het woord met een mooi gedichtje. Alle aanwezigen genoten zichtbaar van dit nieuwe initiatief.