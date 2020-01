10 geweldige bestemmingen voor 2020!

Het nieuwe jaar schiet amper uit de startblokken of daar zijn we al met een ton aan inspiratie! Algemeen wordt gezegd dat reizen meer de moeite waard is in even jaren. Of eigenlijk klopt dat helemaal niet. Maar neem het van ons aan: vooruitblikken is altijd goed!

Hier zijn 10 plaatsen die we het komende jaar graag zouden zien, en we hebben zo’n vermoeden dat jij dat ook gaat willen…

1. Bosnië-Herzegovina

Het typische beeld van de hoofdstad van Bosnië-Herzegovina

De Bosnische oorlog eindigde in december 1995 en de multiculturele natie Bosnië-Herzegovina is een nieuw hoofdstuk begonnen met toenemende bezoekersaantallen. In de eerste negen maanden van 2019 steeg het aantal bezoekers met 11% tot 1,2 miljoen. Het zwaartepunt is Sarajevo, de hoofdstad waarvan de oude wijk kerken, synagogen en moskeeën omvat die eeuwen teruggaan. De kabelbaan naar Mount Trebevic - een Olympische Winterspelenlocatie uit 1984 die verwoest werd in de gevechten van de vroege jaren '90 - heropende in 2018. De brug in Mostar, gebouwd in de 16e eeuw, vernietigd in 1993 en herbouwd in 2004, is een populaire dagtocht ten zuidwesten van Sarajevo. Mostar organiseert zomerfestivals en een hoogduikcompetitie in augustus. Ja, duikers springen er van de brug naar de rivier de Neretva.

2. Cairo

Het Grand Egyptian Museum, een episch project dat herhaaldelijk is vertraagd, zal dit jaar in Caïro worden geopend. Het wordt het grootste architecturale museum ter wereld met een geschiedenis van 7.000 jaar geschiedenis. Onder de items in de collectie: een 83-ton standbeeld van koning Ramses II, die torent boven de hal, en 5400 objecten uit het graf van koning Toetanchamon. Het miljard-dollar project omvat 10 restaurants en 28 winkels en is een middelpunt in de hoop van de Egyptische leiders om het wereldwijde toeristische profiel van het land te verhogen, ondanks politieke instabiliteit en terroristische aanslagen. De specifieke openingsdatum is nog niet bekendgemaakt, maar zoals CNN heeft gemeld, biedt het nieuwe monument sneak-peek tours aan reizigers die elk $ 250 willen betalen. Veel van de items van het museum zijn overgebracht van het Egyptische museum in het centrum van Caïro, dat dateert uit 1902. Autoriteiten hebben gezegd dat het museum zijn focus op kunst zal vergroten.

3. Waterton Glacier International Peace Park, Montana en Alberta, Canada

Alsof de 1.583 vierkante mijl van Rocky Mountains, valleien en meren in Glacier National Park in Montana niet genoeg waren om een ??reis te verdienen, deelt dat park zijn noordelijke grens met Canada's Waterton Lakes National Park, een ander juweeltje. Samen staan ??ze bekend als Waterton Glacier International Peace Park, en ze zijn werkelijk een wonder, ondanks het krimpen van de gletsjers zelf (waarvan de National Park Service verwacht dat deze tegen 2030 verdwenen zal zijn). In Glacier National Park zijn de hoogtepunten Logan Pass, Lake McDonald, en Going-to-the-Sun Road, een route van slechts 50 mijl in de zomer die langs enkele van de meest dramatische van Noord-Amerika klimt berglandschap. Aan Canadese zijde mag je het Prince of Wales Hotel, een statig architectonisch monument uit 1927, en de wandeling naar Crooked Creek Falls, beide in het oostelijke deel van het park, niet missen. De Kenow-brand in 2017 heeft westelijke delen van het park zwaar beschadigd, maar door hergroei en reparaties zijn veel gebieden opnieuw geopend. Een nieuw bezoekerscentrum staat in de stijgers voor 2021.

4. Costa Rica

Genoeg actie in het Poas Volcano National Park Costa Rica is volop in ontwikkeling, soms in de richting van luxe, dan weer in de richting van ecologisch bewustzijn, soms in de richting van beide. Costa Rica, met 1,9 miljoen bezoekers in 2009, overschreed voor het eerst de kaap van 3 miljoen in 2019. Poás Volcano National Park, een actieve vulkaan met twee kleine meren in de krater, ligt ongeveer 90 minuten buiten San José, de hoofdstad. Onder de accommodaties die in 2019 zijn geopend vinden we het Kinkára Luxury Retreat. Dat ligt op 800 hectare in het zuiden van Costa Rica, in de buurt van Nationaal Park Chirripó. Prijzen zijn lager tijdens het nattere "groene seizoen" van juni tot november, beginnend met ongeveer $ 115 per nacht, inclusief ontbijt. De 31 witte canvas tenten staan in een cirkel en hebben dagelijkse schoonmaakservice en wifi.

5. Kyoto, Japan

Ochtendgloren in Kyoto Keizerlijke geschiedenis, beeldende kunst en stijl. Dat is wat je krijgt in Kyoto, een contrapunt voor het tumult van Tokio en de Olympische Zomerspelen (24 juli-9 augustus). Kyoto was meer dan een millennium lang de hoofdstad van Japan, zoals blijkt uit de sierlijke bruggen, de tempel en 17 UNESCO-werelderfgoedlocaties. Bekijk het Fukuda Art Museum, dat in oktober is geopend en zich richt op eeuwenlange kunstenaars uit het pittoreske Arashiyama-gebied van de stad. Op 21 maart zal het vergezeld gaan van de heropening van Kyoto City Kyocera Museum of Art, een instelling uit 1933 die nu opnieuw is opgestart met meer eigentijdse werken. Het aantal bezoekers aan Japan is sinds 2012 meer dan verdrievoudigd en Kyoto is een topbestemming, dus je hebt er maar weinig plek voor jezelf. Als je zin hebt, is het exclusieve Aman Kyoto-hotel in november geopend met ongeveer twee dozijn kamers. Het Park Hyatt Kyoto met 70 kamers, intiemer dan uw gemiddelde Hyatt, is in oktober geopend. Op zoek naar iets betaalbaarder? Het Ace Hotel Kyoto is in het voorjaar geopend.

6. De Malediven

De Malediven, een archipel ongeveer 300 mijl uit de zuidpunt van India, bestaat uit 1.190 koraaleilanden. Klimaatverandering en stijgende zeeën vormen een bedreiging en de binnenlandse politiek is al jaren chaotisch, maar het zand is erg wit, de oceaan erg blauw, het duiken memorabel en de leiders van het land staan te popelen om toeristengeld te oogsten en het wereldwijde ecologische bewustzijn te vergroten. In het eerste kwartaal van 2019 zijn zeven resorts en 28 pensions geopend, waaronder de Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi, Raffles Maldives Meradhoo Resort en Residence Maldives in Dhigurah. Het InterContinental Maldives Maamunagau Resort (81 bedden) is in september geopend. In totaal hebben de eilanden ongeveer 140 resorts en meer dan 530 pensions. Het land trok meer dan 1,5 miljoen bezoekers in de eerste 11 maanden van 2019 - een record - de meeste uit Europa en China.

7. Zweeds Lapland

Ga naar de top van Zweden voor noorderlicht (het best te zien van augustus tot maart) en nieuwe sensaties. En meer specifiek, ga naar het nieuwe Arctic Bath hotel aan de rivier de Lule in Zweeds Lapland. Veel koude baden, warme sauna's en zwevende hotelkamers op het land. Tussen baden en sterren kijken door, raden we je aan om hondensleeën te proberen of leer meer over de rendieren en wat klimaatverandering voor hen betekent. In het Icehotel in Jukkasjarvi is Verandan ondertussen het nieuwste restaurant met 12-gangenmaaltijden. Net als in de winter, heeft het Icehotel kamers gemaakt van ijs (20 kamers, ongeveer $ 700 - $ 1.000 per nacht), een steeds veranderende reeks ijssculpturen en andere kunstwerken. Probeer in de winter of zomer het Treehotel in Harads of, voor een betere kennismaking met de inheemse Sami-bevolking in de regio, misschien een kamer in de intieme Geunja, de Sami Eco Lodge.

8. Vancouver, Canada

Wanneer megaships in de cruise-industrie populaire havens aandoen, zoals Venetië, Italië; Dubrovnik, Kroatië; en Barcelona, ??Spanje, dan kan de lokale bevolking zich overweldigd voelen. In groot, robuust Vancouver is het anders. De stad zit namelijk ook vol met boeiende groene ruimtes, waaronder Stanley Park, Capilano Suspension Bridge Park en het ondergewaardeerde nabijgelegen Bowen Island. Neem iets te eten op de openbare markt van Granville Island, blader door de binnenstad van Vancouver Art Gallery of het cultureel rijke Museum of Anthropology op de uitgestrekte campus van de University of British Columbia.

9. Wales

Wales is een dramatisch land, vol glooiende heuvels en bergen, met buren Engeland en Schotland in de buurt. Om te profiteren van dit landschap, kies je een deel van de Wales Way, die in werkelijkheid drie autoroutes is, en ga je op weg: de Cambrian Way loopt noord-zuid langs de ruggengraat van het land, van Cardiff door Snowdonia National Park naar de kust badplaats Llandudno. De Coastal Way loopt rond Cardigan Bay aan de westkust van St. Davis naar Aberderon. De North Wales Way loopt 75 mijl over de top van het land van Queensferry naar het eiland Anglesey. Als je je aan die routes houdt, zijn er kastelen (641), distilleerderijen, brouwerijen en verrassingen. Een van 's werelds snelste zip-lijnen, Penrhyn Quarry, ligt een paar kilometer ten zuiden van Bangor. Green Man, geboren in 2003 als een volksfeest en eind augustus speelt, is een van de populairste muziekfestivals van het Verenigd Koninkrijk geworden.

10. Washington

Ok, New York laten we even links liggen, want geef toe: Washington klinkt toch een pak exotischer? De hoofdstad van de Verenigde Staten viert de 100ste verjaardag van het vrouwenstemrecht, wat vele evenementen en tentoonstellingen heeft geïnspireerd. In 2019 verhuisde het International Spy Museum naar een grotere locatie in L'Enfant Plaza. The W Washington D.C. opende in de zomer. De Hilton Washington DC National Mall en Rosewood Washington hotels zijn heropend na renovatie in 2019. Ook onthulde het John F. Kennedy Center for the Performing Arts in september the Reach, een uitbreiding van $ 175 miljoen met repetitieruimtes, optredens, evenementen, tuinen en een schilderachtige loopbrug.