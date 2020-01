"Theedrinkers zijn gezonder en leven langer"

Is thee gezond of niet? Wetenschappers zijn het er zelf niet altijd over eens. De Chinese Academy of Medical Sciences vermoedt van wel en zegt dat thee drinken mogelijk kan bedragen tot een lang én gezond leven. Kleine nuance: het gaat wel alleen om thee die gemaakt is van de theeplant.

Het onderzoek, waaraan meer dan 100.000 Chinezen deelnamen, werd gepubliceerd in het vakblad European Journal of Preventive Cardiology. De testpersonen werden verdeeld over twee groepen: De eerste groep dronk minstens drie keer per week thee, de tweede groep nooit of minder dan drie keer per week. De deelnemers werden in totaal zeven jaar gevolgd.

Uit de resultaten bleek dat theedrinkers gemiddeld vijftien maanden langer leven dan wie geen thee drinkt. Ook liepen ze twintig procent minder kans op een beroerte en als ze er dan toch een kregen, was het risico op een fatale afloop kleiner. De cijfers werden ook bevestigd door een tweede studie. Daarbij werden de deelnemers tijdens een periode van dertien jaar drie keer ondervraagd over hun eet- en drinkgewoontes. "De verschillen bij mannen waren groter dan bij vrouwen", zegt onderzoeker Dongfeng Gu via e-mail aan CNN. "Maar het verschil kan verklaard worden door de consumptie: mannen dronken gemiddeld 2,5 keer meer thee dan vrouwen."

Groene thee

De onderzoekers zijn vooral onder de indruk zijn van de effecten van groene thee. Bij zwarte thee werden er amper verschillen vastgesteld. Dat verschil wijten de vorsers vooral aan het feit dat het merendeel van de Chinese deelnemers groene thee dronk. Amper acht procent koos voor de zwarte variant. "Zwarte thee is volledig gefermenteerd en theepolyfenolen, een chemische verbinding in planten, worden geoxideerd tot gedeactiveerde pigmenten tijdens de gisting", zegt Gu. "Groene thee is dus meestal effectiever dan zwarte thee in anti-oxidatie, waardoor het bloedlipidenprofiel verbetert en tegelijk het cardiovasculair systeem beschermd wordt."

Ook zijn de effecten alleen maar bewezen voor thee, gemaakt van de theeplant.