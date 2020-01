Nieuwjaarsreceptie Samana Molenbeersel

Molenbeersel

Kinrooi - Op de eerste samenkomst van het jaar mocht Samana Molenbeersel 82 mensen verwelkomen.

De Stegel was voor deze gelegenheid weer prachtig aangekleed. De sfeer zat er meteen goed in, zeker met een glaasje bubbels erbij. Voorzitster Madeleine en de vrijwilligers kwamen woorden te kort om iedereen een gelukkig nieuwjaar en vele warme Samana-momenten te wensen. Liliane en Amélie verzorgden enkele bezinnende momenten rondom het nieuwe jaar en Wiel zorgde voor een vrolijke noot met een gedicht. Ook bedankte hij de voorzitster om haar onverdroten inzet.

Hierna konden we aanschuiven aan tafel voor een heerlijke maaltijd.

Tussendoor was er de gelegenheid om aan te geven voor welke kleine activiteiten er interesse is. Zo gaan we dit jaar een keer naar de film, is er een rondleiding op ’t Rorenijsje, bezoeken we een plantenkwekerij en brengen we een bezoek aan “de stal met allerlei curiositeiten” bij Lies Driessens-Peeters.

Als ontspanning werden we aangenaam verrast door de toneelvereniging Kunst Adelt uit Geistingen. Zij brachten speciaal voor Samana het spannend toneelstukje “Het Apeklauwtje”.

Om alle emoties door te spoelen konden we na afloop bekomen bij een lekkere tas koffie met de nodige soesjes.