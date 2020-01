Hier kun je slapen in een schilderij van Edward Hopper

Hoe eenzaam toeven is het in de wereld van Edward Hopper (1882–1967)? Dat komt u te weten als u een nachtje boekt in het Virginia Museum of Fine Arts in het Amerikaanse Richmond.

Het museum heeft een driedimensionale versie gemaakt van ‘Western motel’, zijn schilderij uit 1957. Bezoekers kunnen zo "in het schilderij" stappen.

Fans van de Amerikaanse kunstenaar kunnen zelfs in de tijdelijke hotelkamer (foto ondereen) logeren tegen 150 dollar per nacht, omgerekend 135 euro. De vijftig overnachtingen zijn intussen uitverkocht. Gasten moeten ten laatste om acht uur ’s ochtends uitgecheckt zijn.

Het project maakt deel uit van de tentoonstelling Edward Hopper and the American hotel, over Hoppers fascinatie voor motels, hotels en pensions.