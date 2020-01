Kinderen mee aan het stuur in de Europaschool

Kolderbos

Genk - De Europaschool wil haar leerlingen mee laten nadenken over het reilen en zeilen van de school. Vanaf het vierde leerjaar zit er van elke klas een leerling in het leerlingenparlement. Het parlement komt na school samen met enkele leerkrachten, ouders, externen en de directeur.

"Onder leiding van educatieve organisatie Djapo wordt besproken welke dingen belangrijk zijn voor onze school en wat we samen kunnen doen om elke dag graag naar school te komen", klinkt het bij het leerlingenparlement. "Dat kunnen kleine simpele veranderingen zijn, maar soms ook heuse projecten. De kinderen geven ideeën en mogen beslissen wat voor hun het belangrijkste is. Zo leren ze keuzes maken voor een duurzamere wereld. We kijken of de ideeën haalbaar zijn en hoe we ze samen met de kinderen kunnen uitwerken. Onze nieuwe groene speelplaats is een prachtig voorbeeld van deze samenwerking en er zullen ongetwijfeld nog meer initiatieven volgen."