Neos Oudsbergen zet het nieuwe jaar in

Oudsbergen - Naar jaarlijkse gewoonte kwamen de leden van Neos Oudsbergen samen om te klinken op het nieuwe jaar. Zoals al enkele jaren traditie is, ging hun nieuwjaarsreceptie door in zaal Elkerlyc in Neerglabbeek.

In de voormiddag deden de bestuursleden met hun wederhelften de nodige voorbereidingen. Rond 15 uur in de namiddag stroomde de zaal stilaan vol en werden de nieuwjaarswensen uitgewisseld. De voorzitter opende deze feestelijke samenkomst met een kort overzicht van de belangrijkste activiteiten van het voorbije en het komende jaar. Als gastspreker gaf de heer Lipkens een lezing aan de hand van een PowerPoint met weetjes en anecdotes over de voornaamste boerderijen in Gruitrode tijdens de laatste drie tot vier eeuwen. Daarna werd er geklonken op het nieuwe jaar en genoten de aanwezigen van de vele koude en warme hapjes. Zo werd het jaar 2020 goed ingezet en rond 19 uur trok iedereen voldaan naar huis.