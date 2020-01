Salah Abdeslam schept bij celgenoten op over aanslagen: “Ik ben naar een McDo gegaan en heb een Fish Menu gegeten”

Salah Abdeslam (30) heeft zijn ondervragers nooit iets willen vertellen over zijn rol bij de aanslagen in Parijs op 13 november 2015, waarbij 131 doden en meer dan 450 gewonden vielen. Maar tegen zijn celgenoten bleek hij loslippiger. “Nadat ik mijn bommengordel had weggegooid, ben ik in een McDo een vismenu gaan eten”, vertelt Abdeslam op een bijna kluchtige toon. Zijn voormalige advocaat Sven Mary stelt zich vragen bij de afgeluisterde gesprekken.