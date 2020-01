Rihanna brengt met Fenty Beauty mascara op de markt

Popster en zakenvrouw Rihanna breidt haar beauty-imperium verder uit. Ze voegt mascara toe aan het bestaande gamma, zo kondigt ze zelf aan via haar Instagrampagina.

Fond de teint in meer dan veertig tinten, highlighters, lipgloss en oogschaduw maakten al deel uit van het Fenty Beauty-aanbod en nu komt daar ook mascara bij. “Het is een waterproof mascara die lang blijft en geen vlekken maakt. Het borsteltje heeft een dunne en een dikke kant, waarmee je respectievelijk je wimpers lift en extra volume geeft en anderzijds krult en optisch verlengt”, staat er in de aankondiging.

Zeldzaam

Het is bijzonder dat de popster mascara uitbrengt. In de beautycollecties van beroemdheden is het product heel zeldzaam. Zo hebben Kylie Jenner en Kim Kardashian er geen in hun lijn. Volgens modesite The Business of Fashion is het ontwikkelingsproces van mascara immers erg complex en tijdrovend, waardoor enkel grote cosmeticabedrijven erin investeren.

De moeilijkheid zit heb in het feit dat er ineens twee kwalitatieve producten moeten gemaakt worden: de make-up zelf en een borsteltje om die aan te brengen. Celebs richten zich daarom liever op ‘makkelijkere’ beautyspullen omdat die snel in de rekken kunnen liggen, de verkoop versnellen en ook sneller geld in het laatje brengen.

Of de mascara van Rihanna kan bekoren, kun je vanaf 16 januari testen. De tube ‘Full Frontal Mascara’ is vanaf 16 januari online te koop voor 24 dollar, omgerekend 21,60 euro (exclusief verzendingskosten).