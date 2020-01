Amy Schumer deelt eerlijke foto van haar keizersnede

Amy Schumer heeft op Instagram een foto gedeeld van haar keizersnede. De comédienne beviel acht maanden geleden van een zoontje en heeft sindsdien meer dan eens over het moederschap gesproken. Ook de negatieve kantjes schuwt de Amerikaanse niet.

In mei 2019 beviel Schumer van haar eerste kindje, Gene Attell Fischer. “We willen onze zoon graag een zusje of broertje geven”, schrijft ze onder de foto. “We zijn deze week begonnen met in-vitrofertilisatie en ik voel me echt heel triestig en emotioneel. Als er iemand advies heeft of een soortgelijke ervaring heeft meegemaakt, deel het dan met ons.”

De comédienne kan op heel wat steun rekenen van haar fans en volgers. Maar ook bekende sterren leven mee met Schumer. “Ik bid voor jou”, schrijft onder andere zangeres Selena Gomez. “Mijn moeder onderging dezelfde behandeling. Het is hard.”