Twintigers krijgen vrijspraak voor schietpartij tijdens autoverkoop

Hasselt -

De Hasseltse correctionele rechter sprak vrijdag een 22-jarige Hasselaar en een 24-jarige Truienaar over de volledige lijn vrij voor hun betrokkenheid bij een schietpartij in Hasselt. De 17-jarige broer van de Hasselaar schoot een 35-jarige Marokkaan in het been omdat hij 9.000 euro afhandig wilde maken tijdens de verkoop van een auto. De twintigers werden ervan verdacht de tiener te hebben geholpen.