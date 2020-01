Leerlingen worden laborant voor een dag bij Vynova

Tessenderlo - Op 9 januari ontving chemiebedrijf Vynova in Tessenderlo de leerlingen van het vijfde leerjaar van basisschool De Sterre uit Ham. De leerlingen kregen er een rondleiding in het centrale laboratorium van het bedrijf en staken de handen uit de mouwen tijdens een aantal doe-activiteiten en proefjes

Het bezoek gebeurde in het kader van het ESF-project Girls & Technology waarbij het Technisch Heilig-Hartinstituut, de Techniek- en WetenschapsAcademie van de UCLL en AP Hogeschool de handen in elkaar slaan om meisjes enthousiast te maken voor STEM-richtingen.

Vynova werkt hier graag aan mee: “Als chemiebedrijf willen we zoveel mogelijk leerlingen en studenten, en zeker en vast ook meisjes, warm maken voor STEM-studies. In ons labo is meer dan de helft van de leidinggevenden een vrouw en dat willen we in de toekomst in het hele bedrijf alleen maar versterken. Technologie en wetenschap vormen de basis van onze activiteiten en we werken dus graag mee aan initiatieven om de interesse voor chemie en wetenschap aan te wakkeren. De leerlingen kunnen hier via proefjes zelf ondervinden welke leuke en interessante dingen je met wetenschap kan doen,” zegt Ludo Verdegem, Lab Manager bij Vynova.

Girls and Technology

“De workshop van vandaag is onderdeel van het project Girls & Technology”, zegt educatief medewerker Dries Grosseels van de Techniek- en WetenschapsAcademie. “Samen met het Technisch Heilig-Hartinstituut van Tessenderlo, AP Hogeschool Antwerpen en de Finse University of Applied Sciences in Oulu , ontwikkelden we een reeks workshops voor kinderen die we aanbieden in combinatie met een bedrijfsbezoek, zoals hier bij Vynova. We meten daarvan het effect op de kinderen om zo na te gaan hoe we door workshops technologie aantrekkelijker kunnen maken voor meisjes,” aldus Grosseels.

“Daarnaast organiseert de Techniek- en WetenschapsAcademie ook op vaste locaties in Vlaanderen naschoolse activiteiten en kampen rond wetenschap voor kinderen en jongeren. Voor de regio Tessenderlo/Ham vinden deze in cultuurhuis De Griffel in Tessenderlo plaats”, legt Grosseels uit.

Meer informatie over die activiteiten vind je op www.techniekenwetenschapsacademie.be. Informatie over het ESF-project kan je vinden op www.girlsandtech.eu.