Acht tips voor minder stress in het nieuwe jaar

Heb je een stressvol leven en mag dat gejaagde gevoel heus wat minder in 2020, dan zul je zelf moeten toewerken naar meer rust en ontspanning. Hoe? Dat legt stresscoach en schrijver Luc Swinnen uit in enkele tips. Geen stress: je kunt ze makkelijk toepassen.

Geloof niet in wondermiddeltjes

Er bestaat geen wondermiddel tegen te veel stress of een burn-out. Als je veel stress ervaart, zal de oplossing niet van buitenaf komen, maar moet je zelf aan de slag met het probleem en hard werken. Minder stress ervaren houdt in dat je jouw leven en manier van denken stap per stap verandert. Het allerbelangrijkste hierbij is om stressgerelateerde prikkels te leren vermijden. Doe dat niet te drastisch, anders creëer je een sterk gevoel van moeten en doe je jezelf alleen maar meer stress aan. Lijkt een stressvrijer leven je onbegonnen werk? Deel de dingen die je wil realiseren dan in subdoelen in.

Slaap voldoende

Het lijkt een simpele tip, maar we doen het te weinig. Als je te weinig slaapt, ben je vatbaarder voor stress. Tijdens de nachtrust worden toxische stoffen uit ons brein gefilterd en staan we met minder zorgen op. Mijd blauw licht. Dit prikkelt de hersencellen en activeert ze in die mate dat je de slaap erna minder kunt vatten. Anders gezegd: blijf niet te lang aan je computer-, tablet- of telefoonscherm gekluisterd.

Sta niet te laat op

Voldoende slapen is één ding, niet te laat opstaan is ook belangrijk. Is dat niet je grootste talent, daag jezelf dan uit om gedurende twee maanden lang, elke dag, een kwartiertje vroeger op te staan. Zet de wekker de twee maanden erna nog een kwartiertje vroeger. Dit is een methode waarmee je je lichaam traint. Vroeger opstaan heeft het voordeel dat de rush ’s morgens vermindert, zo begint je dag niet met een eerste portie stress.

Sta stil bij je ademhaling

Langer uitademen dan inademen werkt heel ontspannend. Dat heeft alles te maken met de positie van ons middenrif en onze zogenaamde ‘zwervende zenuw’, die door het hele lichaam zweeft en dankzij de juiste ademhaling tot een golf van rust kan leiden. Concentreer je dagelijks vijf minuten op vier tellen inademen en zeven tellen uitademen. Dat kan gerust achter je bureau. Bouw rustig op tot twintig minuten per dag om deze laagdrempelige vorm van meditatie toe te voegen aan je nieuwe levensstijl.

Weetje: als deze zenuw overprikkeld raakt, ervaar je typische stresssymptomen zoals hartkloppingen en obstipatie.

Maak werk van losse eindjes

Plannen om een vriendin te bezoeken, om een boek te lezen, je bureau op te ruimen of iets anders wat er maar niet van komt? Concretiseer deze ‘unfinished business’, zodat je het kan afvinken en rust creëert in je hoofd.

Doe wat je kan, niet meer

De kunst om het beste uit jezelf te halen, zonder dat je jezelf forceert, is om te doen wat je kan zonder te overdrijven. Belangrijk hierbij is dat je jezelf nooit vergelijkt met die ene collega die meer uren klopt of vrienden die de ene aankoop na de andere doen. Wie vergelijkt, zal telkens het onderspit delven. Er is altijd iemand anders die beter lijkt. Onthoud ook dat werk geen groter levensdoel mag worden dan gezond en gelukkig zijn.

Beweeg

Als je beweegt vormen onze hersenen nieuwe breincellen. Je onderhoudt een vitaal brein, dat minder gevoelig is voor stress. Tip: stel een timer in als je meer wil bewegen tijdens de werkuren. Of ga erna buiten wandelen en streef naar het aantal aanbevolen stappen -7.000 - 10.000 - per dag.

Maak vakantie van je weekend

Uit verschillende studies is gebleken dat een weekend eigenlijk maar twee uurtjes duurt. Op zaterdag maken mensen tijd om boodschappen en dergelijke te doen en gebeurt alles ook in een rush. Op zondag denken ze alweer aan de nieuwe werkweek en de stress van deadlines die hen te wachten staat. Als je het weekend kan zien als twee dagen vakantie, de tijd neemt om rustig met elkaar te tafelen in plaats van boterhammen opschrokken, begin je uitgeruster aan je maandag.