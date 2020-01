Het Teseum groeit en bloeit

Tongeren - De museumsite aan de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek te Tongeren opende op 1 september 2018 de archeologische site. Sinds 2016 kon je er al heerlijk vertoeven in de schitterende schatkamer en kloostergang. Cultuurliefhebbers kunnen er hun hart ophalen om het boeiende verhaal van 2000 jaar Tongeren te ontdekken. Tijdelijke tentoonstellingen en heel wat activiteiten binnen de muren van de museumsite brachten het succes in een stroomversnelling.

Stefanie Sfingopoulos, conservator Teseum: “2019 was voor het Teseum een succesjaar, vol tevreden gasten, hartverwarmende reacties en veel ohhh en ahhh's. Onze interactieve beleving van het verleden wordt gesmaakt. Bezoekers laten genieten van de Tongerse cultuur, hier doen we het voor!”

Maar liefst 30.000 bezoekers vonden in 2019 hun weg naar het Teseum. Voor het grootste deel bestaat het publiek van het Teseum (70%) uit individuele bezoekers, gezinnen met kinderen en senioren. Gevolgd door schoolgroepen, socio-culturele verenigingen en instellingen. Overwegend komen er Limburgers en Nederlanders. Bezoekers uit de rest van Vlaanderen, Wallonië en de andere buurlanden vullen het rijtje aan.

Het Teseum is gelanceerd als één totaal product: een museale site dat zich baseert op 2 hoofdverhaallijnen die de geschiedenis van Tongeren omvat: de boeiende geschiedenis van de eerste stad van België en haar maatschappelijke cultuur doorheen 2000 jaar én het religieuze leven in de vroege middeleeuwen tot nu. Op welke manier je het bezoekt, ligt volledig in handen van de bezoeker. Ga je graag ondergronds voor een unieke beleving tussen de archeologische vondsten of zoek je liever de rust op tussen de religieuze kunstobjecten? Kom je met de kids of een groep schoolkinderen? Voor elke doelgroep is er een aangepast aanbod.

An Christiaens, burgemeester wnd & schepen van toerisme en cultuur: “Als beloning pronkt het Teseum in de meest recente groene reisgids van Michelin met maar liefst 2 sterren. ‘Admirablement mis en scène’ en ‘Un site majeur’ zijn hierbij twee omschrijvingen die gehanteerd worden.”

In het najaar van 2021 komt er een derde museum bij met name de belforttoren van de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek, erkend als werelderfgoed door UNESCO. De stad Tongeren, de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte en het Teseumteam zal ook van dit project een ultieme trekpleister maken.

An Christiaens, burgemeester wnd. & schepen van toerisme en cultuur: “Reikhalzend kijken we uit naar de museale ontsluiting van de toren. Het veelbesproken onderwerp krijgt stilaan vorm. De belevingsvolle klim naar de top van het Haspengouwse landschap zal menig bezoeker de adem ontnemen.”