Ikea komt met feestcollectie

Meubelgigant Ikea komt met een heuse feestcollectie op de proppen waarmee je elke ruimte in huis moeiteloos kan omtoveren tot een feestplek. Ze werken daarvoor samen met ‘teenage engineering’, een Zweeds collectief van jonge ingenieurs met een passie voor elektronische muziek.

Frekvens, zo zal de modulaire collectie van Ikea door het leven gaan. De naam verwijst naar ‘frequentie’ en dus ook naar de boxen die centraal staan binnen de collectie. En geen feestje zonder verlichting moeten de ontwerpers gedacht hebben. In de collectie vind je, naast barkrukken, waterafstotende kussenslopen ook nog een set kleurrijke verlichtingssystemen. Kers op de taart? Een regenjas, voor als het feestje buiten verder gaat.

De collectie is in beperkte oplage vanaf februari verkrijgbaar in alle Belgische filialen van Ikea. Voor de boxen betaal je 149 euro, voor de regenjas 19,99 euro.

Samengesteld lichtelement Foto: Ikea

Kussenhoes voor 6,99 euro. Foto: Ikea