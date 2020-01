Nieuwjaarsreceptie bij Neos

Lommel - Bij het begin van het nieuwe jaar trakteerde Neos Lommel zijn leden, en dat waren er nogal wat: iets meer dan honderd kwamen er opdagen op een totaal ledenaantal van 175 en dat ondanks het winderige regenweer.

Pluim op de hoed van het bestuur van Neos Lommel: ze doen er alles aan om de vereniging op de kaart te zetten. Het huidige bestuur werd kundig voorgesteld door de voorzitster Nelly. Penningmeester Jos verduidelijkte de in- en uitgaven van de vereniging over het werkjaar 2019. En ook al was er een klein deficit, we zouden geen Belgen zijn als we daar niet mee konden leven.

Voor dit werkjaar werden de volgende activiteiten verduidelijkt en werd er aangedrongen op deelname aan de nieuwe activiteiten: kaarten en fietsen.

De volgende spreker was Grete Cornelis van Neos Nationaal. Zij was naar Lommel gekomen om de werking van Neos te verduidelijken en om de leden te tonen wat allemaal mogelijk was met de jaarlijkse lidkaart. Haar conclusie: als je het een beetje uitkijkt kun je je lidgeld makkelijk terug verdienen.

Het was gezellig in het zaaltje De Harmonie aan de Lommelse Frans Van Hamstraat. Bubbels en hapjes bij de aanvang, koffie en taart bij de pauze...