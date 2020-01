Een Texaanse vrouw heeft bizarre beelden, gemaakt door een deurbelcamera, de wereld ingestuurd. “Mijn verloofde werd op de beelden ontvoerd door buitenaardse wezens of werd plots naar de hemel geroepen”, klinkt het. “Hij wordt misschien ‘opgestraald’ door Montgomery ‘Scotty’ Scott uit Star Trek”, luidde het al snel op sociale media, samen met de befaamde slogan ‘beam me up, Scotty’. Of is er toch nog een andere, meer logische verklaring?