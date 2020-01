Brad Pitt: “Ik ben nuchter dankzij Bradley Cooper”

Dat de voorbije jaren niet van een leien dakje liepen voor Brad Pitt, heeft de acteur recent nog maar eens bevestigd. Maar er is beterschap in zicht en dat heeft hij onder meer te danken aan zijn goede vriend en collega Bradley Cooper.

Pitt kreeg afgelopen week de award voor beste mannelijke bijrol tijdens een awardshow van de filmorganisatie National Board of Review. De trofee ontving hij uit handen van collega en goede vriend Bradley Cooper. “Dankzij deze gast ben ik nuchter geworden”, zei Pitt daarover. “En sindsdien ben ik elke dag een beetje gelukkiger. Ik hou van je maar ben je vooral heel dankbaar.”

De acteur onthulde in 2017, na zijn breuk met Angelina Jolie, dat hij te veel dronk. “Sinds ik school verliet, was er geen enkele dag dat ik niet dronk of een joint rookte. Toen ik een gezin stichtte, stopte ik daarmee, alleen het drinken ging door.”