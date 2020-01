Kwart miljoen mensen krijgt melding gebied te verlaten door aanhoudende bosbranden in Australië

In het zuidoosten van Australië, in de staat Victoria, hebben 240.000 mensen op hun gsm een melding gekregen voor een noodsituatie. Wie dat kan, moet de regio verlaten, zegt het hoofd van de rampenbescherming in de Australische deelstaat Victoria, Anderw Crisp, vrijdag. Wie toch thuis blijft, riskeert gevangen te raken tussen de vlammen.