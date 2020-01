Wereldklasse op het ijs en gevraagd door Playboy: wie is Irene Schouten?

Wie in België schaatsen zegt, die bedoelt Bart Swings (28). In het ijsgekke Nederland is dat helemaal anders. Daar zijn de topatleten op dunne ijzers niet eens op twee handen te tellen. En dus mag het niet verbazen dat er een tweeling van onze nummer één tussen loopt: Irene Schouten (27), de Noord-Hollandse die schittert op en naast het ijs.

Eind december zat heel Nederland voor de buis voor het NK afstanden in Heerenveen. Een cruciaal toernooi over drie dagen want enkel de top drie op elke afstand plaatste zich voor het EK in eigen land ...