Amper 11 op 100.000 werknemers kozen voor mobiliteitsbudget

Het omruilen van een firmawagen voor een mobiliteitsbudget kent voorlopig weinig succes. Slechts 0,011 procent (of 11 op de 100.000) van de werknemers die voor de regeling potentieel in aanmerking kwamen, hebben gekozen voor het mobiliteitsbudget. Ook cash for car komt niet van de grond, met eind 2019 amper 0,175 procent (of 175 op de 100.000) van de werknemers die hun bedrijfswagen hebben ingeruild tegen een geldsom.