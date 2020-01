F1 gebruikt sensoren bij haar fans om races opwindender te maken

Technologie wordt in de Formule 1 niet alleen gebruikt om de wagens te verbeteren en sneller te maken, ook de F1-races zelf wil men beter maken door gebruik van sensoren bij fans die F1-races bekijken.

Liberty Media wil als eigenaar van de Formule 1 de sport aantrekkelijker maken voor de fans. De races moeten opwindender worden en daarvoor gaat men erg ver om dat te bereiken.

"We focussen ons compleet op wat goed is voor de sport en wat F1-races goed maakt," vertelde Pat Symonds, technisch directeur bij de Formule 1, tijdens 'Autosport International'. "Je zou verbaasd zijn over de grondige analyse die we op dat vlak doen."

En die analyses om de Formule 1 als sport aantrekkelijker te maken gaan inderdaad zeer ver.

"We hangen mensen zelfs aan sensoren terwijl ze naar F1-races kijken om te zien hoe hun 'galvanische huidreactie' is, om te zien hoe hun emoties zijn terwijl ze races bekijken."

"Op basis daarvan begrijpen we wat belangrijk is. Op basis daarvan en ook heel wat andere zaken die we onderzoeken krijgen we een goed beeld van wat er voor zorgt dat een race goed en opwindend is."

De resultaten van de verschillende onderzoeken leiden volgens Pat Symonds vervolgens niet alleen tot een technisch reglement maar ook een sportief reglement dat in die mate wordt opgesteld dat er meer opwindende races zijn.

"Je gaat tijdens een seizoen niet 21 knotsgekke en opwindende races zoals Duitsland vorig jaar krijgen, dat gaat niet gebeuren," aldus Symonds.

"Maar je kan er wel voor zorgen dat je vijftien erg goede races krijgt en zes redelijk goed daarnaast."

