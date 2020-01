Tientallen doden bij aanval op legerkamp in Niger

Bij de aanval op een legerkamp donderdag in Chinégodar, een dorp in het westen van Niger op 10 kilometer van de Malinese grens, zijn 83 doden gevallen. Dat zegt het ministerie van Defensie. In Inates, een dorp in dezelfde regio, vielen jihadi’s een maand geleden al een kamp aan, waarbij toen 71 doden vielen.