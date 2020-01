De Lommelse oppositiepartij SAMEN sp.a is bezorgd over tientallen stacaravans die plots gestald staan op de bezoekersparking van vakantiepark Blauwe Meer. Oostappen Groep Vakantieparken – ook uitbater van Parelstrand – beklemtoont dat dieniet bedoeld zijn voor extra asielopvang. “Ze komen in de plaats van de verouderde caravans op het park”, klinkt het.