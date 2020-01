Man aan zee legt zeldzaam fenomeen vast op beeld

Samy Jacobson (41) wandelde langs de kust op de kliffen van de Faeröer-eilanden. Daar had hij het geluk om een wervelwind te spotten die het zeewater maar liefst 470 meter omhoog blies. Weerexperten verklaren dat ging om een trechtervormige waterhoos onderaan een wolk die veroorzaakt wordt door snel draaiende luchtbewegingen boven open water. Het natuurfenomeen komt wel vaker voor, maar het is ongewoon dat het water ook naar boven wordt opgezogen. Samy Jacobson had het geluk om het spectaculaire natuurgeweld op beeld vast te leggen.