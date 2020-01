Ook Canadese premier Trudeau verklaart dat Iran verantwoordelijk is voor vliegtuigcrash

De Canadese premier Justin Trudeau zegt dat er bewijzen voorliggen die aangeven dat het Oekraïense vliegtuig, dat neergestort is in de buurt van Teheran, “neergeschoten is door een Iraanse grond-luchtraket”. Ook Amerikaanse verantwoordelijken gaven eerder op de dag al aan overtuigd te zijn dat Iran het Oekraïense vliegtuig neerschoot.