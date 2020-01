Quinten Hermans gruwt ervan, onze reporter ziet ponton op BK Veldrijden wel zitten

Een ommetje óp de rivier. Een BK dat de renners over het water laat rijden, met op de achtergrond de Boerentoren en de kathedraal. Naast Iserbyt en Van Aert is het ponton op de Schelde nu al de vedette van het nakende BK. Eindelijk een parcoursbouwer die begrepen heeft hoe je de cross aan de man moet brengen: een mix van spektakel én citymarketing, en daar een eyecatcher van formaat bovenop: dit is veldrijden zoals het hoort te zijn.