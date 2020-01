Sven Nys over BK veldrijden: “Het zou me verbazen als Laurens Sweeck de rode loper voor Eli Iserbyt uitrolt”

Teammanager Sven Nys van Telenet Baloise Lions verkende het BK-parcours woensdag met zijn troepen. “Dit parcours is veel lastiger dan de Scheldecross”, zei hij. “Hier komt een complete crosser tot zijn recht.”

“Het is een opeenvolging van techniek, explosiviteit en conditie”, vertelde hij. “In het zand is het echt lastig. In dit parcours zit alles wat je als veldrijder moet beheersen. Het is een heel mooie omloop voor een kampioenschap, mooier dan de Scheldecross en veel gevarieerder.”

“Voor de verkenning duidde ik Laurens Sweeck aan als de grote topfavoriet, omdat er momenteel niemand beter door het zand rijdt dan hij, maar na de verkenning stel ik toch vast dat er heel veel stukken zijn die Eli Iserbyt met veel plezier zal gezien hebben. Vandaar dat ik begrijp dat hij heel veel vertrouwen heeft opgedaan na z’n verkenning. En als je dan deel één en deel twee van het parcours samentelt, komt je uit op een heel zware conditionele cross en dan spreek je toch meteen over Toon Aerts en Wout van Aert, zij zijn normaal gezien de twee grootste motoren van de vier in de cross, maar alleen is de vraag: zijn hun motoren op dit moment groot genoeg? Toon en Wout komen allebei uit een blessure. Dus is het afwachten. Aan het zand geef ik Laurens als grote favoriet, aan de VIP-tent dan weer Eli. Beide zijn kampioenschapsrenners, dus ik verwacht een heel spannend BK. Wie kan er met de druk om, wie heeft een topdag?”

Foto: BELGA

“Er hangt een titel aan een kampioenschap vast”

Pauwels Sauzen-Bingoal gaf woensdag aan dat Iserbyt de vooruitgeschoven kopman is, dat ze als één blok zullen rijden. Gelooft Nys in die eendracht? “Ze kunnen me natuurlijk verbazen, maar ik heb de afgelopen weken een helemaal ander beeld gezien, van mannen die achter elkaar rijden, van renners die uitspraken doen en op een kampioenschap zal dat nog eens duizend keer uitvergroot worden. Er hangt een titel aan een kampioenschap vast, dat neem je de rest van het seizoen mee. Ze kunnen me natuurlijk verrassen. Meerdere kopmannen in één ploeg is niet evident. Ik zie dat trouwens niet gebeuren, dat iedereen zich schikt naar dat kopmanschap van Eli in de ploeg. Laurens gaat kampioen van België willen worden. Ik denk dat heel zijn jaar is afgestemd op zondag en het zou mij enorm verbazen als hij zomaar de rode loper uitrolt voor Eli. Hij is een renner met ambitie, en moest ik hen zijn: ik zou op twee paarden wedden. Misschien is het ook een tactiek, maar daar moeten wij zeker niet inlopen. Ik weet zeker dat Laurens ook zijn eigen kans zal krijgen. Als Laurens in de aanval gaat, dan moet ook iemand van ons mee, want hij kan ook kampioen worden.”

Telenet Baloise Lions heeft de geblesseerde Toon Aerts in de rangen. “Toon heeft niet de optimale voorbereiding achter de rug. Dat kan je niet ontkennen. Hij heeft een fysieke belemmering, maar ik hoop ergens dat het hem een boost geeft: ‘Wacht, ik ga mij niet laten doen, ik ga me van mijn beste kant laten zien, ondanks die blessure’. Let wel, hij start met minder druk nu. Als hij in Namen niet valt, na zo’n cross en na ook eerder al die sterke wedstrijden in Zonhoven en Ronse, zou hij anders als topfavoriet gestart zijn. Nu is dat anders en dat is misschien geen nadeel. Hij heeft me al verbaasd in Heusden-Zolder. We zullen zien. Het wordt zaak voor hem om die eerste koershelft te overleven en dan zie ik hem wel ver komen. Maar ik geef toe: het is ook voor ons een vraagteken.”

