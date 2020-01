ROYALS. Nieuwe foto van Kate Middleton vrijgegeven en een royal met rijverbod

Een jarige Kate Middleton, een ondeugende tweeling en een aha-erlebnis van de Britse pers wat de Megxit betreft: alle weetjes en roddels die de voorbije week de ronde deden in koninklijke kringen op een rij.

Hét nieuws uit Groot-Brittannië van deze week is dat prins Harry en Meghan Markle een stap terug willen nemen als royals. Door die aankondiging op woensdag 8 januari werd de verjaardag van Kate Middleton bijna volledig overschaduwd. Kensington Palace zette de hertogin van Cambridge wel de kijker op sociale media met een nooit eerder vertoonde foto van haar. Die is niet nieuw, maar dateert van in 2018 en is gemaakt op het domein Anmer Hall. Op het beeld zit de nu 38-jarige mama van prinsjes George en Louis en prinses Charlotte in een casual outfit op een hek in een veld. “Bedankt iedereen voor de lieve berichten om de hertogin een gelukkige verjaardag te wensen”, staat erbij te lezen.

En heb je jezelf ooit afgevraagd hoe de Cambridges wakker worden? De Britse komiek Frank Skinner weet het immers omdat prins William het hem zelf heeft verteld: prins George ontwaakt het allerliefst op de tonen van het Engelse voetbalnummer ‘Three Lions’. Dat zei Skinner toen hij te gast was in ‘Lorraine’, de ochtendshow op ITV. Dus laat de prins het lied, waaraan Skinner zelf meewerkte in 1996, elke ochtend weerklinken.

Bij de Britse royals is er slecht nieuws voor de kleindochter van de Queen, Zara Tindall. Zij mag zes maanden niet met de wagen rijden. De reden? Ze reed 91 miles per hour (146 kilometer per uur) in plaats van 70 miles per hour (112 kilometer per uur) in de buurt van haar huis in de Engelse Cotswolds. Of dat überhaupt een probleem is, is de vraag. Ze heeft ongetwijfeld connecties om het komende half jaar een chauffeur te regelen.

De Britse pers, die strikte regels opgelegd kreeg van prins Harry en Meghan, heeft trouwens iets ‘ontdekt’. In een interview met The Daily Mail in 2017, na zijn dienst bij het leger, zou de prins al gehint hebben naar een leven naast de koninklijke familie. “Ik voelde dat ik mijn koninklijke titel wilde afgeven om zelf mijn rol te bepalen”, zei hij toen. Waarom hij het toen niet deed? Uit loyaliteit voor zijn oma, koningin Elizabeth II.

In Spanje moesten koning Felipe en zijn vrouw koningin Letizia woensdag afscheid nemen van zijn tante Infanta Pilar. Zij was de oudste zus van de vorst zijn vader en werd binnen de familie kortweg ‘Pi’ genoemd. Pi streed een jaar lang tegen darmkanker en werd begin deze week opgenomen in het ziekenhuis, waar ze later overleed. Ze werd 83 jaar.

Over naar Denemarken, waar het koningshuis deze week reden had om te feesten. De tweeling prinses Josephine en prins Vincent waren jarig en mochten elk negen kaarsjes uitblazen. Ter gelegenheid van hun speciale dag, deelde het hof nieuwe foto’s met de wereld. En blijkbaar heeft hun mama kroonprinses Mary veel gemeen met Kate Middleton. Ze heeft immers dezelfde interesse voor fotografie en maakte de twee verjaardagsportretten - een serieus en een gek exemplaar - zelf.