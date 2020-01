Eindelijk iets van actie in de Serie A: supporter krijgt stadionverbod van vijf jaar na racisme tegenover Mario Balotelli

Een aanhanger van de Italiaanse eersteklasser Hellas Verona heeft een stadionverbod van vijf jaar gekregen omdat hij begin november in het competitieduel tegen Brescia racistische kreten naar het hoofd van Brescia-aanvaller Mario Balotelli had geslingerd, zo maakte het Italiaanse nieuwsagentschap ANSA donderdag bekend.

Veronese politie identificeerde na afloop van de wedstrijd op basis van videobeelden een 38-jarige man, waarna politiehoofd Ivana Petricca hem een stadionverbod oplegde, dat geldig is in alle Europese stadions. De gestrafte fan mag zelfs bepaalde delen van de stad Verona niet meer in. Het gaat om zones waar bezoekende fans op wedstrijddag verzamelen vooraleer ze naar het Marcantonio Bentegodistadion afzakken.

Balotelli is in zijn thuisland al meermaals het slachtoffer geworden van racisme. Hij is niet de enige, deze voetbaljaargang alleen al kregen onder meer onze landgenoot Romelu Lukaku (Inter), de Ivoriaan Franck Kessié (AC Milan), de Braziliaan Dalbert (Fiorentina) en de Brit Ronaldo Vieira (Sampdoria) racistische geluiden naar hun hoofd geslingerd in de Italiaanse stadions.