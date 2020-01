Politieagenten schieten steeds minder tijdens interventies

Het aantal schoten met vuurwapens dat agenten tijdens interventies afvuren is de afgelopen jaren sterk gedaald, van 94 in 2014 en 145 in 2015 tot 83 in 2016, 89 in 2017 en 77 in 2018. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) op een schriftelijke vraag van Kamerlid Michel De Maegd (MR).